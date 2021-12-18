أردغان لـ”المنفي”: يجب أن تتم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الليبيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، أمس الجمعة، في إسطنبول، رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لحل الأزمة الليبية.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد أردوغان التركية على ضرورة إحترام مخرجات الحوار السياسي واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيين جميعاً.

وكان المنفي قد وصل صباح اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية، تستمر يومين، وذلك للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر الجاري.