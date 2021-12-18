مقتل 8 أطفال وإصابة آخرين جراء انفجار لغم أرضي بالجفارة

قالت وزارة الداخلية، إن انفجار إحدى مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة أودى بحياة ثمانية أطفال وإصابة آخرين.

وفي إيجاز صحفي، قالت، بعد ورود بلاغ لمديرية أمن الجفارة مفاده وقوع انفجار بمنطقة الطويبية بمنزل عائلة التومى، وعلى الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى عين المكان، وفور الوصل تبين أن سبب الانفجار كان نتيجة إحدى مخلفات الحروب منذ عام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.

وتابعت الوزارة، في الوقت الذي تتقدم فيه وزارة الداخلية بأحر التعازي لأسر الضحايا، فإنها تنبه لكافة المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي اجسام المشبوهة وتبليغ عنها فوراً للجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه المأسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات.