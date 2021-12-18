ستيفاني ويليامز تُطلع المستشار أبوشناف على مهمتها في ليبيا

التقت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في بنغازي مع مستشار الأمن القومي بحكومة الوحدة، ووزير الداخلية السابق في الحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف”.

دارت مجريات المقابلة في مقر الأمم المتحدة ببنغازي، وأطلعت وليامز أبوشناف على مهمتها في ليبيا بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في ليبيا – وفقاً لتغريدة لويليامز على حسابها الشخصي في تويتر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المقابلة تأتي ضمن جولة مباحثات واسعة تخوضها المستشارة هذا الأسبوع، بدءاً من طرابلس فمصراتة ثم سرت ووصولها الجمعة إلى بنغازي واللقاء مع جميع الأطراف في كلٍ المدن التي زارتها، لبحث آخر التطورات وخاصةً الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في 24 من ديسمبر الجاري.

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