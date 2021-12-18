الهادي الصغير: سنتفاوض مع البعثة الأممية وستيفاني لبقاء المجلس الرئاسي

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، ورئيس اللجنة التي شكلها البرلمان للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ، إنه لا مجال للتمديد لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعد 24 ديسمبر المقبل، قائلا إن عبدالحميد الدبيبة، أتيحت له فرصة أن يكون رئيسا للحكومة التي، «بسلبياتها وإيجابياتها»، ستنتهي في هذا الموعد.

وأضاف في تصريحات إلى قناة العربية الحدث، أمس الجمعة، رصدتها “الساعة24″ أنه قبل بالحكومة إلى هذا الموعد، ولذا لا يمكن أن تستمر بعده، إلا أنه عاد وأشار إلى أن مسألة التمديد مرهونة بما يراه السياسيون في ليبيا، الذين أن لم يقبلوا بذلك، فسيكون على الدبيبة أن يسلم السلطة إلى الحكومة المقبلة.

وأوضح أن هناك توجه لبقاء المجلس الرئاسي كما هو، مردفا: «سنتفاوض مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز حول هذا الشأن».

وأكمل: «نحن لا يهمنا الرئاسي بقدر الحكومة التي ستسير الأعمال، ويحتاجها الشعب الليبي مباشرة لأنها تلامس الحياة اليومية للمواطن».

ويرأس الصغير اللجنة التي شكلها «النواب» للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول «الصعوبات والعراقيل» التي تواجه العملية الانتخابية، وتضم النواب «زائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبدالسلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب”.

واستلمت اللجنة، الأربعاء الماضي، تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، حيث ينتظر أن تقدم بدورها تقريرا إلى البر لمان.