لجنة متابعة الطعون الانتخابية تحدد 3 عقبات واجهت أعمال لجان الطعون

أوضحت لجنة متابعة الطعون الانتخابية بعض ما وصفته بالعقبات والإشكاليات التي تزامنت مع أعمال لجان الطعون، حيث أوردتها في ثلاث نقاط بدأتها بتأخر صدور القانون رقم”1″ لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته؛ الأمر الذي ترتب عليه تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021، وما طرأ عليها من تعديلات امتدت حتى تاريخ 25 من شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 162 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجان الطعون والاستئناف، وهو ما حال دون تنفيذ الخطة التدريبية لتأهيل القضاة بسبب ضيق الوقت.

ومن ضمن العقبات التي ذكرتها اللجنة؛ غياب التنسيق الجاد والفاعل -حسب وصفها- ما بين اللجان المعنية بتنفيذ آليات الطعون الانتخابية؛ مما تسبب في حالة من الإرباك ساهمت في عرقلة أداء العمل بالشكل المطلوب وإيصال البيانات المطلوبة للجان الطعون في المواعيد القصيرة المحددة لنظر الطعون.

وأضافت اللجنة أن هناك عقبة ثالثة تمثلت في حالة التوتر والقلق التي صاحبت بعض أعمال لجان الطعون الانتخابية في سبها والزاوية، من خلال عمليات الاقتحام من قبل المسلحين التي تعرضت لها محكمة سبها إضافة إلى الحشود التي استهدفت لجنة طعون الزاوية وحالت دون أداء اللجنة لأعمالها.

وأملت اللجنة معالجة أوجه القصور في المراحل الانتخابية اللاحقة، والاستفادة من الأخطاء والعثرات التي صاحبت المرحلة الأولى وصولا إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد المقررة له.

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