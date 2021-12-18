لنقي نافية تعيين والدها سفيرا: شائعات وتشهير ولن نتوقف عن محاربة الفساد

قالت زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي ، إن كل ما يتم تناقله من أخبار عن تعيين أحمد محمد علي لنقي والدي سفيرا في أحد الدول من قبل المجلس الرئاسي هي أخبار عارية عن الصحة تماما.

وأضافت لنقي في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك:” لم ولن يحدث أبدًا ! موقفي واضح من هذه السلطة التنفيذية التي شابه عملية اختيارها مزاعم جادة للفساد، كما أني كعضو في ملتقى الحوار السياسي حرصت كل الحرص على مبدأي الحيادية والاستقلالية وألا يكون هناك أي شبهة تضارب مصلحة. ومن ثم مسألة تعييني أو تعيين أي فرد في الأسرة مسألة مرفوضة شكلا ومضمونا!!”.

وتابعت:” يبدو أن حملاتنا في كشف فساد الحكومة الوطنية المؤقتة قد أزعج البعض فلم يجد أمامه وسيلة إلا نشر الاشاعات للتشويه والتشهير ، ولن نتوقف عن محاربة الفساد والمعرقلين حتى نعيد الأمانة للأمة الليبية وحقها فيمن يمثلها نيابيا وتنفيذيا”.