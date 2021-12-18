عدد من الكتائب العسكرية في طرابلس ترفض إقالة عبد الباسط مروان

رفض عدد من الكتائب العسكرية بالعاصمة طرابلس، قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان وتعيين خلف له.

واعتبرت الكتائب في بيان وجهته للمجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، أن قرار الإقالة خضوع من قبل الرئاسي لإملاءات مَن لا يريد للمؤسسة العسكرية أن تقف على قدميها، خدمة لأجندة خارجية، حسب وصف البيان.

كما عدّت الكتائب قرار الإقالة بأنه خدمة للفوضى وخضوعاً لأجندات همّها تدمير المؤسسة العسكرية والسيطرة عليها، محمّلةً المجلس ما سيجري من تبعات لهذا القرار لا يُحمد عقباها.

وذيّل هذا البيان بتوقيع كلٍ من كتيبة ثوار طرابلس والقوة الثامنة النواصي وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار وكتيبة 42 مشاة والأمن المركزي فرع أبوسليم، وغرفة العمليات المشتركة محور الجنوب وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وكتيبة الشهيدة وآمر قوة الرابع وآمر محور عين زارة ورئيس مكتب الدعم المركزي.

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