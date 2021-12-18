بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 18 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء كتلة هوائية باردة تؤثر على اغلب مناطق الشمال مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وأمطار تكون جيدة خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على اغلب المناطق خاصة الساحلية خفيفة إلى متوسطة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر اليوم على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11- 16) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متوسطة وتكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد وجريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية باردة ونشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10 – 17) مْ وتسجل انخفاض حيث تكون يوم الغد مابين (09 – 13) مْ ولا تتجاوز (07) درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجفرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 20) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04)