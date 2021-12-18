الشح: المشري يكذّبني ويعترف باتصاله المباشر بعقيله صالح

عاود أشرف الشح، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، ليؤكد صدق روايته بشأن اتصالات خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لتشكيل مجلس رئاسي جديد، رغم نفي المشري في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – يوم أمس الجمعة.

كتب الشح على تويتر قائلا: “‏منذ سنتين كشفت عن اتفاق أبوظبي بين السراج و حفتر، قالوا غير صحيح، وبعد العدوان على طرابلس اتضح أنه صحيح باعتراف من غسان سلامة و بالأمس كشفت عن صفقة المشري و عقيلة و اليوم كذبها المشري و لكنه اعترف باتصاله مباشرة مع عقيلة رغم انه ليس رئيساً لمجلس النواب حالياً زعمًا يسأل على صحته”.

أضاف الشح على حسابه بموقع تويتر: “‏بعد تكذيب خالد المشري في لقاءه التلفزيوني بالأمس لصفقته مع عقيلة صالح و تأكيده في نفس اللقاء لاتصاله به.. هذه عينة لتصريحات خالد المشري قبل أقل من شهر و التي تثبت مستوى نقاشاته مع عقيلة صالح” في إشارة إلى مقطع فيديو يقر فيه المشري باتصالات مع عقيلة صالح.

وسبق أن قال أشرف الشح قبل أيام، إن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري اتصل بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب من أجل تشكيل مجلس رئاسي جديد.