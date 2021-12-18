أردوغان: يجب استمرار السلطة التنفيذية في مهامها حتى اتمام الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيين جميعاً.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد الجمعة على هامش مشاركة المنفي في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لحل الأزمة الليبية كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكان المنفي قد وصل صباح الجمعة إلى تركيا في زيارة رسمية، تستمر يومين، وذلك للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر الجاري.