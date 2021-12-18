برلمانيون: تحركات “ستيفاني” تهدف للتوافق على سيناريو تأجيل الانتخابات

كشفت مصادر برلمانية عن حراك سياسي تقوده مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز؛ للتوافق على سيناريو تأجيل الانتخابات.

وأشارت المصادر التي استطلعها موقع “سبوتنيك” الروسي إلى أن كل الأطراف السياسية تدرس موقفها من السيناريوهات المطروحة لما بعد 24 ديسمبر بعد الوصول إلى قناعة حول استحالة إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهته، قال عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي إن إرجاء موعد الانتخابات سيكون ما بين 15 يومًا أو شهرين، متوقعاً أن يصدر البرلمان قراراً بالخصوص في جلسته يوم الاثنين القادم، مشدداً على ضرورة تغيير حكومة الوحدة التي تنتهي مدتها في 24 ديسمبر، خاصةً أن النص المتعلق بالمرحلة الانتقالية في الاتفاق السياسي يتعلق بالمرحلة الانتقالية وليس عمر الحكومة.

يُذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أجرت العديد من اللقاءات مع الأطراف السياسية المختلفة انتهت ببيانات تتعلق بالتشديد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون الإشارة إلى موعد 24 ديسمبر.

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