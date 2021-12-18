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فنوش: «الأشاوس» يعبّرون عن الدولة المدنية بـ«الميم ط» وسط صمت الرئاسي والحكومة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد الحكيم فنوش، المحلل السياسي الليبي المقيم في فرنسا، صمت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والبعثة الأممية والسفراء الأجانب إزاء ممارسات العنف وعدم الاستقرار التي تنتهجها المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال «فنوش»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏يستمر صمت ما يسمى بالحكومة والرئاسي .. ويستمر صمت البعثة والسفراء».

وأضاف المحلل السياسي الليبي المقيم في فرنسا، منتقدا استمرار عنف المليشيات المسلحة وسيطرتها على مؤسسات الدولة دون أي رادع، قائلا «يستمر الأشاوس بالتعبير عن الدولة المدنية والديموقراطية بالميم ط»، و«الميم ط» هي السلاح المتوسط المضاد للطيران.

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صحيفة الساعة 24

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