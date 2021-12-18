الخارجية تبحث أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين رئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج د.امحمد زيدان مع القنصل الليبي بميلانو سالم جموم أوضاع السجناء الليبيين والجالية الليبية في الشمال الإيطالي .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن وكيل الوزارة اطلع خلال اللقاء الذي عقد الجمعة في مدينة ميلانو الإيطالية على تقرير عن السجناء الليبيين في الشمال الإيطالي الذين يقعون داخل الإختصاص الإداري للقنصلية والبالغ عددهم (88 سجينا).

وبحث اللقاء الآلية التي يمكن من خلالها متابعة الموقوفين الليبيين لدى السلطات الإيطالية المختصة أثناء التحقيق معهم، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية التي تصرف لتغطية إحتياجات السجناء والموقوفين سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو بعد صدور أحكام ضدهم كما تطرق الإجتماع إلى أوضاع الجالية الليبية في الشمال الإيطالي.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية وقوف القنصلية المستمر على أوضاع الجالية اليبية وتقديم أفضل الخدمات لها، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها .

وكانت اللجنة الدائمة قامت الإثنين الماضي بزيارة إلى تونس حيث أطلعت على أحوال وظروف السجناء والموقفين الليبيين، والإجراءات المتخذة من جانب القنصلية لتحسين أوضاعهم.