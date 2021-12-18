طقس ليبيا.. توقعات بهطول أمطار وحبات برد خلال اليومين القادمين

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم السبت.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن كتلة هوائية باردة تؤثر على غالبية مناطق الشمال مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وأمطار تكون جيدة خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على غالبية المناطق خاصة الساحلية خفيفة إلى متوسطة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد ظهر اليوم على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11- 16) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: هطول أمطار متوسطة وتكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد، تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد وجريان بعض الأودية المحلية، واحتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية باردة ونشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10 – 17) مْ وتسجل انخفاضاً حيث تكون يوم الغد ما بين (09 – 13) مْ ولا تتجاوز (07) درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) مْ وتسجل انخفاضًا تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

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