فنوش: الأشاوس يعبّرون عن الدولة المدنية بـ”الميم ط” وسط صمت الرئاسي والحكومة

انتقد الحكيم فنوش، المحلل السياسي الليبي المقيم في فرنسا، صمت حكومة تسيير الأعمال والمجلس الرئاسي والبعثة الأممية والسفراء الأجانب إزاء ممارسات العنف وعدم الاستقرار التي تنتهجها المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال فنوش، في تغريدة له عبر تويتر، “يستمر صمت ما يسمى بالحكومة والرئاسي .. ويستمر صمت البعثة والسفراء”.

وأضاف المحلل السياسي الليبي المقيم في فرنسا، منتقدا استمرار عنف المليشيات المسلحة وسيطرتها على مؤسسات الدولة دون أي رادع، قائلا “يستمر الأشاوس بالتعبير عن الدولة المدنية والديموقراطية بالميم ط”، و”الميم ط” هي السلاح المتوسط المضاد للطيران.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

