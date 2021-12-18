ليبيا الان

وزارة الصحة: تسديد 20% من الديون المستحقة لصالح المستشفيات التركية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

أعلنت وزارة الصحة أنه من المقرر تسديد الدفعة الثانية من الديون المستحقة لصالح المستشفيات التركية بنسبة 20%، بعد استكمال أعمال لجان التدقيق والمراجعة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة علي الزناتي مع الملحق الصحي بتركيا، بحضور السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين المحالين للعلاج بالخارج بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمدينة اسطنبول نتائج اجتماعات لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالساحة التركية.

ويزور وزير الصحة تركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، والتي تنظمها وزارة الصحة التركية حول «سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك