وزارة الصحة: تسديد 20% من الديون المستحقة لصالح المستشفيات التركية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

أعلنت وزارة الصحة أنه من المقرر تسديد الدفعة الثانية من الديون المستحقة لصالح المستشفيات التركية بنسبة 20%، بعد استكمال أعمال لجان التدقيق والمراجعة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة علي الزناتي مع الملحق الصحي بتركيا، بحضور السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين المحالين للعلاج بالخارج بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمدينة اسطنبول نتائج اجتماعات لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالساحة التركية.

ويزور وزير الصحة تركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، والتي تنظمها وزارة الصحة التركية حول «سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها».