“أوحيدة”: لا نستبعد دور روسي في التصعيد الأخير في سبها

أشار عضو البرلمان، جبريل أوحيدة، إلى أن روسيا قد يكون لها دور في التصعيد الأخير بالمنطقة الجنوبية من خلال التعهد بتقديم الدعم اللازم لقوات مسعود الجدي بغية إيجاد موطئ قدم لها في الجنوب.

وأضاف “أوحيدة”، في تصريح لصحيفة ” العرب”، أن “الجدي” تلقى دعماً من قبل المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس، عبر إرسال نحو مائة سيارة لدعمه قبل أن تعترضها قوات القيادة العامة، مشيراً لاحتمالية مباركة سيف الإسلام القذافي لتحركات “الجدي”.

وأكد “أوحيدة” انتهاء الأزمة والتصعيد في المنطقة الجنوبية بفضل وساطة المشايخ والحكماء في سبها، حيث انتهت بتسليم المقرات والأسلحة لقوات القيادة العامة، وفق قوله.

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