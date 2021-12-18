سهيل الغرياني: أخشى على «أردوغان» من الضباع بعد تهاوي الليرة التركية

وصف سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الأسد الجريح الذي تتداعى عليه الضباع»، مشيرا إلى أن الليرة التركية تتعرض لمخطط دولي لإسقاطها، حسب وصفه.

وقال «ابن الصادق الغرياني»: «التضييق على تركيا، وسقوط الليرة بهذا الشكل مع وجود الصناعات الحربية وغيرها من الصناعات لديها في نمو وتقدم مستمر وملحوظ، يشهد به العدو قبل الصديق، في المقابل، دولة السيسي اللي مديونة لشوشة رأسها من البنك الدولي وغيره بالمليارات الممليرة ونجد عملتها ثابتة لها سنوات على نفس المستوى».

وأضاف «تركيا تتهاوى عملتها وصراع الدول الكبرى على أشده ومنع خروج دولة من الطوق واجب التنفيذ وأخشى أن تقارب (تركيا مع حلف الإمارات) سيكون وبالا على تركيا، وهو الذي سيهوي بها لاقدر الله»، على حد زعمه.

وتابع «أخشى أن تكون لعبة التقارب هذه هي لإغراء أجنحة أردوغان أن هذا هو الحل لحفظ قوت الناس اليومي من الانهيار»، حسب قوله.

ومضى قائلا، «إذا وصلت تركيا للنقطة الحرجة، قلبوا لأردوغان ظهر المِجَن، وتداعوا عليه كتداعي الضباع على الأسد الجريح».