الجرندي للمنقوش: تونس تدعم كل ما يرتئيه الليبيون

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي مساندة تونس الدائمة ودعمها الثابت لكل ما يرتئيه الليبيون وفقا لأولوياتهم ومتطلبات المرحلة في كنف التوافق والحوار البناء بين جميع الفرقاء بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها وبما ينعكس إيجابا على المنطقة ككل ودول الجوار بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.

وأكد الجرندي أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

واستأثر الوضع في ليبيا بحيز هام من اللقاء حيث أطلعت الوزيرة الليبية الوزير التونسي على آخر المستجدات بشأن الاستحقاقات الانتخابية، مبرزة أهمية دعم الأشقاء والشركاء لليبيا حتى تتجاوز هذا الظرف الدقيق وتمضي قدما في مسارها السياسي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس في ضوء نتائج الزيارات واجتماعات اللجان الثنائية القطاعية المشتركة.