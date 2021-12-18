المشري: ضغوط دولية وراء الاتجاه لتأجيل الانتخابات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر لا يمكن أن تجري في الموعد المحدد، معتبرًا أن حالة الانسداد الحالية والاتجاه إلى تأجيل الانتخابات سببه «ضغوطات دولية غير ظاهرة» على المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للانتخابات.

وأشار المشري إلى أن مفوضية الانتخابات باتت غير قادرة على إتمام الاقتراع، معتبرًا أن هناك معركة بين القضاء ومجلس النواب والمفوضية، «إذ يرمي كل فريق بالكرة على الآخر»، حسب تصريحاته إلى قناة «ليبيا الأحرار».

– المشري يستعرض مبادرة مجلس الدولة مع رئيس البرلمان التركي

وتحدث المشري عن دعم الأطراف الأجنبية «واستعمالها لليبيين من أجل دعم مرشح معين للرئاسة»، مضيفًا أن «أميركا ترفض بشكل بات ونهائي ترشح سيف الإسلام القذافي، فيما على العكس ترفض روسيا استبعاد سيف وتصر على مشاركته».

وقال إن هناك بعض الدول تدعم مرشحًا بعينه، «فمصر والإمارات يدعمان حفتر أو عقيلة صالح، بينما تركيا وفرنسا يدعمان فتحي باشاغا».

كما أشار إلى «حالة من الفوضى في قبول المرشحين» مرجعًا سبب تلك الفوضى إلى «القوانين المعيبة التي أصدرها مجلس النواب، دون توافق، وهو ما عرقل السير قدما في طريق الانتخابات».

وشدد رئيس مجلس الدولة على أن هناك ثلاثة مرشحين عليهم خلاف كبير، وهم: خلفية حفتر وسيف الإسلام والدبيبة، مضيفًا أن هناك أطرافًا دولية لا تريد بعض هؤلاء المرشحين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا