“بعد المطالبة بمعاقبتها.. “نيكسا تكنولوجيز” تنفي بيع أنظمة مراقبة لليبيا

نفت شركة “نيكسا تكنولوجيز” الأوروبية اتهامات مشرعين ديمقراطيين ببيع أنظمة مراقبة وتجسس لصالح ليبيا، مؤكدة أن الشركة “لم تكن متورطة في أي عقد في ليبيا” .

ويأتي نفي “نيكسا تكنولوجيز” لقناة “CNN” الأميركية بعد أن تقدم أكثر من عشرة مشرعين ديمقراطيين بطلب لإدارة “بايدن” يدعو إلى معاقبة أربع شركات للمراقبة الإلكترونية؛ بسبب اتهامات بدعم أنظمة حكم شمولية في انتهاكات حقوق الانسان عبر بيعها نظم مراقبة قوية.

واتهم المشرعون، الذين يتقدمهم السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون ورئيس مجلس الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف من كاليفورنيا، شركات NSO Group الإسرائيلية وشركة الأمن السيبراني الإماراتية DarkMatter وشركات المراقبة الأوروبية Nexa Technologies و Trovicor، بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين في هذه الشركات، ببيع أنظمة متطورة للتعقب والمراقبة والتي استخدمتها دول قمعية ضد معارضيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية