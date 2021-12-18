سلامة الغويل: أتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية بنسبة 80%

قال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد بحكومة تسيير الاعمال، والمرشح للانتخابات الرئاسية، سلامة الغويل إن هناك بعض العراقيل والصعوبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية.

الغويل وفى تصريحات نقلتها صحيفة الوفد المصرية، قال إنه يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية بنسبة 80% عدة أشهر، وذلك بسبب الصعوبات التي تقف حائلًا أمام إجراء الانتخابات، مؤكدا تأييده إجراءها في 24 ديسمبر الحالي لإعطاء فرصة حقيقية للشعب الليبي في اختيار رئيس حقيقي منتخب.

وأوضح الغويل أن من ضمن العراقيل التي تواجه الانتخابات تشابك القوانين، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة إلى إجراء الانتخابات حيث إنها تجربة جيدة للشعب الليبي، للتعبير عن الإرادة لإنتاج سلطة سياسية موحدة لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي.

وأكد الغويل أنه لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، بسبب الصراع بين المؤسسات التشريعية والصراع أيضًا بين الأطراف الحقيقية، والنزاع السياسي.

وحول علاقة مصر بليبيا، قال إن مبدأ التكامل بين مصر وليبيا مستمر حتى الأبد، حيث يعد أمل في المستقبل، وتاريخ في الماضي، واستحقاق في الحاضر، لا يمكن تناسيه، مشيرا إلى أن تكوين إرادة سياسية ناجحة لا يمكنها أن تهمل الشراكة مع مصر وهذا قدر إيجابي، فمصر تاريخ لليبيا وتكامل هوية الاقتصاد الليبي والمصري واحدة، قائلًا: “مصر أولى بليبيا”.

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