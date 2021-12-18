زهري: مستقبلكم يا شباب ليبيا لن يكون مع «عسكري ديكتاتور»   

قال القيادي الإخواني، عماد الدين زهري المنتصر، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن لا يجب ترك مستقبل ليبيا لـ«عسكري دكتاتور أو سارق ينتحل صفة السياسي أو متخلف يتقمص شخصية العقيد» وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “هنا في بوسطن كما في المدن الكبرى الأخرى في أمريكا والعالم المتقدم: شباب عشريني منهمك تمامًا في أمور التقنية الجديدة ويشارك بقوة في تأسيس الشركات ويحصل على عشرات الملايين لتمويل مشاريعه المستقبلية. خلايا نحل لا تتوقف عن التفكير في المستقبل والتقنية الافتراضية والطاقة النظيفة المتجددة واستعمار الفضاء”.

وواصل القيادي الإخواني: “الله لا تربح كل من يعبث بمستقبل الشباب الليبي وكل من كان له دور في تعطيل بناء الدولة. مستقبلكم يا شباب لن يكون أبدا مع عسكري ديكتاتور أو سارق ينتحل صفة السياسي أو متخلف يتقمص شخصية العقيد. لا تتركوا القطار يفوتكم با أحباب لأنه يزداد سرعة كل يوم” على حد تعبيره.