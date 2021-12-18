محكمة مالطية تُفرج مؤقتاً عن ليبيين متهمين باستخدام وثائق مزورة

أفرجت محكمة مالطية عن ” مراهقين ليبيين” سُجنوا بعد اعترافهم باستخدام وثائق مزورة لمغادرة مالطا بكفالة، انتظارًا للاستئناف ضد حكمهم بالسجن لمدة ستة أشهر بعد دفع كفالة بقيمة ألفيْ يورو.

وأكدت صحيفة “مالطا اليوم” أن المراهقين اللذان يبلغان من العمر 16 و17 سنة تقدما في وقت سابق بطلب الإفراج بكفالة بعد أن اعترفا بتهمة استخدام بطاقتيْ هوية مزيفتيْن لمغادرة مالطا، حيث قررت القاضية “كونسويلو سكري هيريرا” الإفراج عنهم استناداً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن خطورة الجرائم الموجه للمتهم ليست سببًا كافيًا لتبرير فترات طويلة من الاحتجاز رهن الاعتقال.

يُذكر أن الإفراج المشروط للقاصرين نصّ على عدم تغيير المراهقين لمكان إقامتهم والتوقيع على دفتر الكفالة، ومراقبة حظر التجول الصارم وتسليم أي وثائق سفر .

ومُنع المتهمون من الصعود على متن السفن بأي شكل من الأشكال أو محاولة مغادرة الجزر المالطية.

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