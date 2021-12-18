الدباشي: الوضع قابل للتفجير في ليبيا ما لم يتم إقالة الحكومة

قال المترشح الرئاسي، وسفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة،إبراهيم الدباشي، إنه بينما تفصلنا أيامً قليلة عن الموعد المحدد للانتخابات، كل المعطيات تشير إلى استحالة عقدها في 24 ديسمبر، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية حكومة تسيير الاعمال، وقد يتحول هذا التاريخ من بداية انفراج منتظر إلى صاعق لتفجير الوضع اذا لم يتم تلافي الأمر فورًا والإتفاق على بديل لأسوأ حكومة عرفتها ليبيا، حسب وصفه.

الدباشي وفي منشور له على فيسبوك ،رأى أن المجلس الأعلى للقضاء الجديد ومجلس النواب تقع عليهما مسؤولية تصحيح الأوضاع لمنع الانفجار وإعادة قطار الانتخابات إلى السكة بخطوات عقلانية تراعي أولاً وأخيراً المصلحة العليا للوطن وتكون مقبولة من غالبية الليبيين، حسب قوله.

و أضاف الدباشي، أن خطوة إقالة الحكومة وتكليف شخصية قانونية ولتكن رئيس المجلس الأعلى للقضاء برئاسة حكومة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها الحصرية استكمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بصورة متزامنة وفي ظروف آمنة.

ودعا الدباشي إلى اتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية اللازمة بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ قوانين الانتخابات بحسن نية ووفقًا لمقاصد المشرع، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

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