سلامة الغويل: أتوقع تأجيل الانتخابات لعدة أشهر

قال الدكتور سلامة الغويل، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الليبي، المتوقف عن العمل، والمرشح للانتخابات الرئاسية، إن هناك بعض العراقيل والصعوبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية الليبية، على رأسها الصعوبات الأمنية والسياسية.

وتوقع «الغويل»، فى تصريحات نقلتها صحيفة «الوفد المصرية»، تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية بنسبة 80% عدة أشهر، وذلك بسبب الصعوبات التي تقف حائلًا أمام إجراء الانتخابات، مؤكدا تأييده إجراءها في 24 ديسمبر الحالي لإعطاء فرصة حقيقية للشعب الليبي في اختيار رئيس حقيقي منتخب.

وأوضح أن من ضمن العراقيل التي تواجه الانتخابات تشابك القوانين، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة إلى إجراء الانتخابات حيث إنها تجربة جيدة للشعب الليبي، للتعبير عن الإرادة لإنتاج سلطة سياسية موحدة لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي.

وأكد أنه لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، بسبب الصراع بين المؤسسات التشريعية والصراع أيضًا بين الأطراف الحقيقية، والنزاع السياسي.

وحول علاقة مصر بليبيا، قال أن مبدأ التكامل بين مصر وليبيا مستمر حتى الأبد، حيث يعد أمل في المستقبل، وتاريخ في الماضي، واستحقاق في الحاضر، لا يمكن تناسيه.

مشيرا إلى أن تكوين إرادة سياسية ناجحة لا يمكنها أن تهمل الشراكة مع مصر وهذا قدر إيجابي، فمصر تاريخ لليبيا وتكامل هوية الاقتصاد الليبي والمصري واحدة، قائلًا: “مصر أولى بليبيا”.