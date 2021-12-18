ليبيا وتركيا: الظرف الراهن يستدعي من الجميع مساعدة الليبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين عثمان الجرندي ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن الظرف الراهن يستدعي من الجميع مساعدة الليبيين على المضي قدما في مسار التسوية السياسية والتوصل إلى توافقات سريعة حول الاستحقاقات المقبلة تؤمن خروج ليبيا من الوضع الحالي وتضعها على طريق الاستقرار والاندماج في الحركية التنموية في المنطقة الإفريقية بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في اسطنبول على هامش التحضير لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة التي تعقد اليوم السبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.

وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.