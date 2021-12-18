ليبيا من وجهات السفر الأكثر خطورة للعام 2022

أعاد موقع “ترافل ريسك ماب” تصنيف ليبيا ضمن وجهات السفر الأكثر خطورة للعام 2022، بجانب سوريا واليمن والصومال والعراق ومالي وأفغانستان.

ويضم التصنيف خمس فئات للمؤشر، تتراوح من البلدان الآمنة أو منخفضة المخاطر إلى شديدة الخطورة، وتعتمد على معلومات وبيانات حول الإرهاب وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية بالإضافة إلى معلومات تتعلق بالبنية التحتية للنقل، والصناعة وخدمات الأمن والطوارئ، والكوارث الطبيعية.

وأتت دول أوروبية بجانب الولايات المتحدة وكندا والصين وأستراليا في التصنيف المنخفض الخطورة، بينما تم منح تصنيف أدنى مستوى من المخاطر، لسبع دول هي “أيسلندا، الدنمارك، إقليم غرينلاند، النرويج، فنلندا، سويسرا، سلوفينيا ولوكسمبورغ”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية