المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع المستشار صالح

كشف رئيس ما يسمى” مجلس الدولة الاستشاري” خالد المشاري عن تواصله مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد لقاء لعلاج حالة الانسداد السياسي الحالية لما بعد 24 ديسمبر، دون تحديد مكان وزمان هذا اللقاء.

المشري وفي تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، نفى ما تردد عن اتفاق بين الجانبين على ما يطلق عليه “الخطة ب “، وتفاهمه مع عقيلة صالح وفتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، ويؤكد تقدمه بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك، حسب قوله.

وقال المشري “أول ما صار تواصل حول إمكانية لقاء عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اجتمعت مع مكتب الرئاسة في مجلس الدولة وتشاورت مع القوى السياسية والعسكرية في المنطقة الغربية وأبلغتهم هذا الأمر وتشاورت معهم”.

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