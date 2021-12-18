في بنغازي.. القطراني يبحث مع وليامز ملف الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول إلى استقرار ليبيا .

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء امحمد كامل الترهوني ورئيس ديوان مجلس الوزراء ببنغازي رضا فرج الفريطيس