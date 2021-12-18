السوق الموازية: تراجع هامشي للدولار والليرة التركية تواصل الخسائر

هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية، فيما واصلت الليرة التركية تراجعها القياسي مقابل العملة الليبية.

وفي حين تراجعت العملة الأميركية على نحو طفيف مسجلة 4.99 دينار مقابل 5 دنانير، انخفضت الليرة التركية بفارق 10 قروش، مسجلة 0.30 دينار مقابل 0.40 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن سعر صرف الليرة التركية سجل انخفاضًا قياسيًا مقابل الدولار اليوم السبت بعد أن أعلن البنك المركزي خفضًا آخر لسعر الصرف أمس الجمعة في إطار خطة الرئيس رجب طيب إردوغان الاقتصادية.

وفي السوق الموازية أيضًا، استقر سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني عند 5.54 دينار، و6.60 دينار، كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) مسجلا 206 مقابل 204 دنانير بفارق قرشين اثنين.

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