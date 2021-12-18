سهيل الغرياني: أخشى تهاوي الليرة التركية وتداعي الضباع على أردوغان “الأسد الجريح”

العنوان-إسطنبول

أعرب سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول عن خشيته من التضييق على تركيا وسقوط الليرة التركية، مشيرا أن تداعي الدولي على أردوغان كتداعي الضباع على “الأسد الجريح”.

وقال: إن “سقوط الليرة التركية بهذا الشكل مع وجود الصناعات الحربية وغيرها من الصناعات لديها في نمو وتقدم مستمر وملحوظ، يشهد به العدو قبل الصديق”، مشيرا أن “دولة السيسي مديونة من البنك الدولي وغيره بالمليارات الممليرة ونجد عملتها ثابتة لها سنوات على نفس المستوى” على حد وصفه.

وتابع: “تركيا تتهاوى عملتها وصراع الدول الكبرى على أشده ومنع خروج الدولة من الطوق واجب التنفيذ وأخشى أن تقارب تركيا مع حلف الإمارات سيكون وبالا على تركيا، وهو الذي سيهوي بها لا قدر الله”.

وأعرب سهيل الغرياني عن خشيته بأن تكون لعبة التقارب هذه هي لإغراء أجنحة أردوغان أن هذا هو الحل لحفظ قوت الناس اليومي من الانهيار.