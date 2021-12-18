“المنفي” يدعو لدعم المجلس الرئاسي لإنجاز استحقاقات المرحلة

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى دعم المجلس لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف.

وأضاف “المنفي”، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة الثالثة للشراكة “التركية الأفريقية” المنعقد في اسطنبول، أن ليبيا تمر بمرحلة حساسة تدعو لبذل المزيد من الجهود لتعزيز استقرارها.

وأشار إلى تطلعه لأن تلعب ليبيا دوراً أكبر في تطور العلاقات “التركية الأفريقية” نظراً لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الأفريقية.

وشدد “المنفي” على أن التجارب الاستعمارية التي مرت بها غالبية دول القارة الأفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناءً علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلالها وسيادتها و وخياراتها الوطنية، ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول.

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