“ستيفاني وليامز” تزور بلدية بنغازي 

بنغازي 18 ديسمبر 2021 (وال) _ زارت المُستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المُتحدة في ليبيا السيدة “ستيفاني وليامز” اليوم السبت، ديوان بلدية بنغازي.

ووفقاً لمكتب الإعلام بالبلدية فقد التقت (وليامز) مع رئيس المجلس التسييري للبلدية السيد الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية السيدة راضية المُذبل، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية السيد أسامة الكزة، ومدير المرصد الحضري السيدة لمياء الغرياني.

هذا وتم خلال اللقاء بحث أخر المُستجدات في العملية الإنتخابية، والتأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية، وتحقيق المُصالحة الوطنية والإصلاح الإقتصادي. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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