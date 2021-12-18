القطراني يبحث مع ويليامز توفير المناخ المناسب للانتخابات

التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حسين اعطية القطراني، اليوم السبت بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز .

وناقش الطرفان خلال اللقاء العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة.

كما بحث الطرفان آخر المستجدات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول الى استقرار ليبيا.

وكان اللقاء بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء امحمد الترهوني، رئيس ديوان مجلس الوزراء ببنغازي رضا الفريطيس.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

