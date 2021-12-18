المنفي من تركيا: أدعو لدعم المجلس الرئاسي

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مشاركته في القمة الثالثة الشراكة التركية الإفريقية، إلى دعم المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وقال «المنفي» أمام مشاركته في القمة الثالثة الشراكة التركية الإفريقية، «لا تخفى عليكم الظروف الدقيقة التي مرت بها بلدي ليبيا في هذه المرحلة الحساسة».

وأضاف، أدعو إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا، من خلال دعم السلطة السياسية المؤقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف».

ومضى قائلا، «نطمح إلى أن تلعب ليبيا دوراً أكبر في تطور العلاقات التركية الإفريقية نظراً لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الإفريقية».

وأكد بقوله، «إن التجارب الاستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الإفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلاها و سيادتها و وخياراتها الوطنية، ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول».