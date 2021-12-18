العملية الانتخابية.. محور لقاء وليامز بفعاليات بنغازي

العنوان-بنغازي

عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اجتماعا بمقر المفوضية ببنغازي ضم ممثلي المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية.

وأوضحت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر أن اللقاءات تأتي في إطار مواصلة المشاورات مع الأطراف الليبية.

وأكدت وليامز أن الاجتماع الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية كانت العلمية الانتخابية هي محور النقاش.

وأشارت وليامز أن المجتمعون استعرضوا أيضًا مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم.

بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.

وكانت قد وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى مدينة بنغازي ظهر الجمعة، عبر مطار بنينا الدولي.