مصر والسعودية يؤكدان على ضرورة عقد الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في الـ 24 ديسمبر

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية،خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

الجانبان شددا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدين على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وشدد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.