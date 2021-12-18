العباني: يجب أن تعلن المفوضية للانتخابات عن القوائم النهائية

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن الانتخابات ستجرى في موعد ستقترحه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب، مشددا على أن المجلس هو من يحدد اليوم الانتخابي بقرار منه، وفقا للمادة 32 من القانون رقم واحد لسنة 2021.

وأضاف العباني أن المفوضية جهة فنية ملزمة بتنفيذ التشريعات الانتخابية، مطالبا بالإعلان عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية بداية الأسبوع المقبل، على أن يكون مطلع فبراير المقبل موعدا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، على أن تجرى الجولة الثانية مطلع مارس.

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