الجازوي: لا نعلم سبب تأجيل الانتخابات والجميع ينتظر حلول ستيفاني

قال عضو مجلس النواب، سعد الجازوي، إن السيناريو المحتمل الآن هو تأجيل الانتخابات فترة قد تصل 6 أشهر تجرى بعدها انتخابات برلمانية ورئاسية، وعدم معرفة الأسباب التي دعت لتأجيلها هو تكرار لذات الخطأ.

الجازوي، وفي تصريحات صحفية ، قال إن كل الاحتمالات ممكنة وفترة التأجيل يُفترض منوطة بالزمن الكافي لتحقيق العلاجات المطلوبة، لافتًا إلى أنه بعد إعلان تأجيل الانتخابات يفترض على مجلس النواب أن يتبنى حلولا حقيقية لا حلول مجربة لم تزدنا إلا تشظيا وهدرا للأموال.

وأضاف الجازوي أن الجميع أصبح ينتظر ما ستقوم به المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مشددًا على أن الجميع لديه قناعة أن المخرجات الصادرة عنها هي التي ستقر، حسب زعمه.

وتابع الجازوي لو كان لدينا تكتل وطني حقيقي لكان لنا خارطة طريق تلبي احتياجاتنا وتتعامل مع الأسباب التي أدت إلى الإخفاق وتمنع تفرد البعثة بالحل المنطلق من رؤيتهم لا من رؤية الاحتياج الوطني، حسب قوله.

ولفت الجازوي إلى أن المعني بالعملية الانتخابية هو الشعب وعدم خروج مؤسسات المعنية حتى الآن وإعلامه بالتأجيل هو تغييب له، وعليه المطالبة بمعرفة أسباب التأجيل والخطوات المتخذة لإيجاد حلول لهذه الأسباب، مشددًا على أنه من العبث أن نكلف حكومة دون تحديد مدة عملها وصلاحياتها وهو ما يعني إهدار للمال دون رقيب. حيب قوله.

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