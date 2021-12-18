العباني: على المفوضية إعلان القوائم وإجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن الانتخابات سيتم تحديدها وفق ما ستقترحه المفوضية العليا للانتخابات على البرلمان.

وذكر العباني في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن المفوضية هي من عليها تحديد اليوم الانتخابي، وفقا للمادة 32 من القانون رقم 1 لعام 2021 وتعديلاته.

ولفت إلى أنه على المفوضية العمل بقانون إنشائها، باعتبارها جهة فنية ملزمة، بتنفيذ التشريعات الانتخابية.

وطالب العباني المفوضية، بضرورة الإعلان عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر الجاري، على أن يكون مطلع فبراير المقبل موعدًا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، على أن تجرى الجولة الثانية مطلع مارس المقبل.