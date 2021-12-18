أحمد لنقي: أنفي نفيا قاطعا الأنباء المتداولة حول تكليفي سفيراً لليبيا

العنوان-طرابلس

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، الأنباء المتداولة حول تكليفه سفيرا في إحدى الدول من قبل المجلس الرئاسي.

وقال لنقي في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك: “أنفي نفيا قاطعا ما تم تناقله من أخبار بتعييني سفيرًا في إحدى الدول، ولا علم لي بقوائم تعيينات.. قد يكون هناك تشابه في الأسماء، فوجب التنبيه”.

من جانبها قالت ابنته زهراء لنقي أن إن كل ما يتم تناقله من أخبار عن تعيين والدي سفيرا في أحد الدول من قبل المجلس الرئاسي هي أخبار عارية عن الصحة تماما.

وقالت لنقي: “لم ولن يحدث أبدًا ! موقفي واضح من هذه السلطة التنفيذية التي شاب عملية اختيارها مزاعم جادة للفساد، كما أني كعضو في ملتقى الحوار السياسي حرصت كل الحرص على مبدأي الحيادية والاستقلالية وألا يكون هناك أي شبهة تضارب مصلحة. ومن ثم مسألة تعييني أو تعيين أي فرد في الأسرة مسألة مرفوضة شكلا ومضمونا!!”.

وتابعت: “يبدو أن حملاتنا في كشف فساد الحكومة الوطنية المؤقتة قد أزعج البعض فلم يجد أمامه وسيلة إلا نشر الاشاعات للتشويه والتشهير، ولن نتوقف عن محاربة الفساد والمعرقلين حتى نعيد الأمانة للأمة الليبية وحقها فيمن يمثلها نيابيا وتنفيذيا”.