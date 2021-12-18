تحذيرات من تداعيات إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية بدون توافق داخلي

ليبيا – أكد الباحث العسكري عثمان المختار، أن المجتمع الدولي المعنيَّ بالأزمة الليبية يسعى بكل قوة من أجل إجراء الانتخابات بموعدها.

المختار وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن المستفيد من الوضع الحالي والارتباك نتيجة وجود المليشيات هي حكومة الوحدة نفسها التي تستفيد من كل يومًا في السلطة.

وأكد المختار أن القوى الدولية لن تترك معرقلي الانتخابات وحالة الانقسام التي تعيشها البلاد الآن، مستشهدًا بتحذيرات السفارة الأمريكية.

وحذر المختار من تداعيات إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية بدون توافق داخلي على الأقل، وتنسيق مع الدول المعنية بالأزمة والضامنة لخارطة الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية