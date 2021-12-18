بـ”صدمة نفسية”.. وفاة والدة الجاني في “فاجعة طبرق”

أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” بوفاة والدة منفذ عملية إطلاق النار في مدينة طبرق، والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص، متأثرة نفسياً بالواقعة.

وأضافت الوكالة نقلاً مدير أمن طبرق المقدم سامي إدريس نصر أن والدة الجاني توفيت عقب الحادثة إثر الصدمة النفسية التي تعرضت إليها جراء هذه الواقعة، داعياً المكونات الاجتماعية والأمنية في مدينة طبرق كافة للتحرك؛ لمحاربة آفة المخدرات التي تسببت في هذه الحادثة.

وكان سبعة أشخاص قد لقوا مصرعهم في مدينة طبرق الجمعة على أيدي شخص يشتبه في إدمانه على المخدرات، بعد أن أمطر اثنين من أشقائه واثنين من أبناء خالته إضافة إلى ثلاثة من جيرانه، قبل أن يسقط قتيلاً بنيران رجال الأمن.

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