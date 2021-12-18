العابد يبحث مع رؤساء مراكز الشرطة سير العمل الأمني بالمراكز

بحث مدير أمن طرابلس، العميد محمود العابد، مع رؤساء مراكز الشرطة بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب والأقسام، بحث سير العمل الأمني بمراكز الشرطة والوقوف على العراقيل التي تواجه هذه المراكز.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة من توثيق للبلاغات وتسجيل الشكاوى الواردة، حيث أكد العابد خلاله ضرورة التقيد بالتعليمات والقانون وحسن معاملة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، مطالبا بإعطاء أهمية لمتابعة المطلوبين وضبطهم والمجاهرة بالأمن داخل العاصمة طرابلس.

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