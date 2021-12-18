محمد دومة: على مجلس النواب إيجاد خارطة طريق جديدة

قال عضو مجلس النواب محمد دومة، إن تأجيل الانتخابات أصبح الآن إلزاميا نتيجة للجدول الزمني القصير، وعلى مجلس النواب إيجاد خارطة طريق بعد 24 ديسمبر وهو موعد انتهاء الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية تقود المرحلة القادمة.

أضاف دومة في تصريحات صحفية، أن عمر الحكومة سيتراوح من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وهذه الفترة هي التي سيتم فيها تحديد موعد انتخابات جديدة، وبتنا على دراية تامة أن المفوضية العليا عاجزة عن إصدار القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة وسبب العجز هو اختلاف التوجهات وانقسامها ناهيك عن اشكالية من يقبل الآخر.

أضاف: “وفق الإعلان الدستوري المفوضية العليا للانتخابات هي من تحدد ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها أم لا وبناء على مراسلة منها لمجلس النواب يتم الإعلان عن التأجيل”.