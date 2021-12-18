وليامز تبحث مع بلدية بنغازي مستجدات العملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2021

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري آخر مُستجدات العملية الإنتخابية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت بديوان البلدية التأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية وتحقيق المُصالحة الوطنية والإصلاح الإقتصادي .

وحضر اللقاء عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي راضية المُذبل ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير المرصد الحضري لمياء الغرياني.

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