القطراني يلتقي وليامز في بنغازي

العنوان-بنغازي

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني، اليوم السبت، اجتماعا بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة ستيفاني وليامز.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الوزراء ببنغازي عددا من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي، وفق بيان مجلس الوزراء.

كما ناقش اللقاء كل ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول الى استقرار ليبيا.

يشار إلى أن اللقاء حضره وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء امحمد كامل الترهوني.