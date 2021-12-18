“بلدي غريان” يطالب “الصحة” بحل جذري لأزمة نقص الأكسجين

أكد المجلس البلدي غريان تزويد مركز العزل بأربعة آلاف لتر من الأكسجين الطبي من أصل تسعة آلاف لتر، تمكّن المجلس من توفيرها بشكل عاجل لمعالجة الأزمة التي مر بها المركز.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن أزمة نقص إمدادات الأكسجين الطبي؛ ترجع إلى عدم سداد الالتزامات المالية للشركة الموردة للأكسجين الطبي من قبل وزارة الصحة، الأمر الذي دفع المجلس لإيجاد حلول عاجلة، مطالباً، في الوقت نفسه، وزارة الصحة؛ بحلٍّ جذري لمعالجة الأزمة.

وكان مركز عزل سوق الثلاثاء بطرابلس، قد اضطر الجمعة لنقل حالات العناية الفائقة لمرضي “كورونا” إلى مستشفى معيتيقة بعد نفاد إمدادات الأكسجين بالمركز .

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