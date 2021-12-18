بالأسماء.. مديرية أمن طبرق تكشف تفاصيل مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة على أيدي أحد أقاربهم

أصدر مديــر مديريــة أمــن طبــرق سامــي ادريــس نصــرى نعيا عقب مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بايدي مدمن مخدران من أقاربهم، قال فيه: “اتقــدم بالنيابــة عــن زملائــي بالمديريــة بخالــص التعــازي إلى أهــل وذوي ضحايــا طبــرق اليــوم ، كمــا أشكــر جميــع العناصــر الأمنيــة الشجاعــة والتــي ضحــت بأرواحهــا واستطاعــت الحــد مــن اراقــة مزيــدآ مــن الدمــاء”.

جاء ذلك بعد قتل مدمن مخدرات لـ7 من أفراد عائلته، وقد أفادت وزارة الداخلية بأن الشخص الذي ارتكب جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها 7 أشخاص من أقاربه وجيرانه، تم التعامل معه وإصابته من طرف رجال الشرطة، بعد إطلاق النار عليهم، مما أدى إلى وفاته.

وقالت الوزارة إن مديرية أمن طبرق تلقت صباح الجمعة بلاغا مفاده قيام شخص مدمن مخدرات يدعى “محمــد مفتــاح صالــح عبد ربــه” بارتكاب واقعة قتل شنيعة، ما دعاها إلى توجيه دوريات قسم شرطة النجدة للمكان لضبط الجاني.

وأوضحت الوزارة أن الجاني قام بإطلاق النار على رجال الشرطة الأمر الذي استدعى التعامــل مــع مصــادر النيــران واقتحــام المزرعــة التي يوجد بهــا، مما أدى إلى إصابته ومفارقته الحياة.

وأعلنت مديرية أمن طبرق أسماء المتوفييــن وهم،

-محمــد مفتــاح صالــح عبدربــه (الجانــي)

-مهنــد مفتــاح صالــح عبدربــه ( شقيقــه)

-منجــي بــالله مفتــاح صالــح عبدربــه ( شقيقـه)

-مجــدي محمــود فضيــل الغيثــي ( جــار الجانــي)

-يوســف عبد ربــه المريمــي ( ابــن خالــة الجانـي)

-عبدالرحيــم محمــد زكــري محمــد ( جــار الجانــي)

-محمــدميلــود يوســف ( ابــن خالــة الجانــي)

-عمــران إبراهيــم عمــر.

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